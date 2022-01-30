Европейская депутатка Виола фон Крамон-Таубадель не оценила пассаж главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахимии о том, что Запад и США «сеют панику» по поводу рисков полномасштабного наступления российской армии.

Свой вопрос она адресовала в Twitter.

Политик поинтересовалась, все ли представители украинской власти находятся под действием наркотиков, когда допускают такие заявления. Иным образом объяснить речевые обороты Давида Арахимии депутат не смогла.

— Они все там употребляют в Украине или что там происходит, — отреагировала на формулировки «слуги народа» экс-депутат Бундестага.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждал, что США и Запад сеют панику своими заявлениями по поводу вероятного вторжения России в Украину.