США разработали пакет санкций, направленных против представителей российской элиты на случай вторжения России на территорию Украины.

Об этом в понедельник на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет «Европейская правда»

— Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций как для российских элит, так и для членов их семей, если Россия продолжит вторжение в Украину. Эти усилия предпринимаются в координации с союзниками и партнерами, — сказала Джен Псаки.

Она добавила, что указанные лица входят в ближайшее окружение Кремля или находятся рядом с ним и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, являются участниками дестабилизирующего поведения Кремля.

— Многие из этих людей являются особенно уязвимыми целями из-за их глубоких и финансовых связей с Западом, а это значит, что они пострадают от санкций, которые привязывают их к западным финансовым системам, — подчеркнула представитель Белого дома.

В понедельник издание Financial Times сообщило, что администрация США завершила работу над списком людей, против которых введут санкции в случае нового вторжения РФ в Украину. Речь идет о лицах, близких к Кремлю и участвующих в принятии решений или имеющих отношение к дестабилизирующим действиям России.

Ранее появилась информация, что Соединенные Штаты и их союзники подготовили список российской элиты и ближайшего окружения президента России Владимира Путина, против которых могут ввести экономические санкции в случае наступления России на Украину.