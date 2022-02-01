Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал Германию за блокирование передачи Украине оружия и заявил, что страна так и не принесла извинения перед украинцами за нацистские преступления во время Второй мировой войны.

Как отметил Алексей Данилов в интервью Associated Press, Киев получил извинения от Берлина только как часть Советского Союза, но не как отдельный народ.

— К сожалению, они не извинились за убийство миллионов наших граждан. Они извиняются перед россиянами, словно мы одна страна. Им не стоит тогда говорить о демократии и говорить, что они поддерживают авторитарные режимы и сотрудничают с ними, — заявил Алексей Данилов.

Как известно, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на публичную риторику о поддержке Украины, была инициатором ветирования оборонных вооружений Киеву. В МИД Германии до сих пор считают, что предоставление Украине оружия приведет к ненужной эскалации ситуации.

Напомним, Россия требует от НАТО официально отозвать обещание о возможном вступлении Украины и Грузии, которое было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году.