С 1 февраля 2021 года впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину, это уже второй гарантированный маршрут поставок на случай прекращения «Газпромом» транзита.
Об этом сообщает директора «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон в Facebook.
Как отметил Сергей Макогон, раньше система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.
— Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита, — добавил Сергей Макогон.
По его словам, открытие этого направления создала возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.
После глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что руководство страны не допустит повышения цены на доставку газа в Украине. А народный депутат Александр Пасичный назвал незаконными попытки облгазов поднять цены на транспортировку газа.
С 1 февраля 2021 года впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину, это уже второй гарантированный маршрут поставок на случай прекращения «Газпромом» транзита.
Об этом сообщает директора «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон в Facebook.
Как отметил Сергей Макогон, раньше система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.
— Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита, — добавил Сергей Макогон.
По его словам, открытие этого направления создала возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.
После глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что руководство страны не допустит повышения цены на доставку газа в Украине. А народный депутат Александр Пасичный назвал незаконными попытки облгазов поднять цены на транспортировку газа.