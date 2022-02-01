С 1 февраля 2021 года впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину, это уже второй гарантированный маршрут поставок на случай прекращения «Газпромом» транзита.

Об этом сообщает директора «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон в Facebook.

Как отметил Сергей Макогон, раньше система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

— Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита, — добавил Сергей Макогон.

По его словам, открытие этого направления создала возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.

После глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что руководство страны не допустит повышения цены на доставку газа в Украине. А народный депутат Александр Пасичный назвал незаконными попытки облгазов поднять цены на транспортировку газа.