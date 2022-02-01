Во вторник, 1 февраля, в Николаеве на дорожном покрытии Варваровского моста на одном из деформационных швов оторвался болт.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог».

Указывается, что «это могло привести к аварийной ситуации и образованию значительных пробок на въезде в город».

— Бригада «ЭЛУ автодорог» оперативно устранила неисправность, обеспечив нормальное движение транспорта через мост, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что спустя два месяца после совещания с участием городской власти Николаева, Министерства инфраструктуры Украины и «Укравтодора», горсовет так и не представил необходимые для завершения передачи Варваровского моста в госсобственность документы.

После чего депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская попросила мэра Александра Сенкевича объяснить, почему горсовет до сих пор не представил «Укравтодору» обновленный пакет документов. Городской голова рассказал, что в Кабмине просят предоставить информацию, сколько средств госбюджета необходимо предусмотреть на содержание Варваровского моста на следующий год, однако, по его словам, для этого необходимо провести тендер на закупку экспертизы моста и выяснить стоимость его капитального ремонта.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что вопрос передачи Варваровского моста на баланс государства можно было уже решить, если бы чиновники им занимались более ответственно и целенаправленно.

Кроме этого, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что процесс передачи Варваровского моста в государственную собственность находится на финальной стадии.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный заявил о готовности посодействовать в передаче Варваровского моста в государственную собственность, однако пока городская власть Николаева не обращалась к нему за помощью в решении этого вопроса.

Видеоблогер Олег Мудрак считает, что Варваровский мост необходимо передать на баланс «Укравтодора» до начала строительства «японского» моста, поскольку после начала работ государство не захочет принимать объект.