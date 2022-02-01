Во вторник, 1 февраля, в Николаеве на дорожном покрытии Варваровского моста на одном из деформационных швов оторвался болт.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог».
Указывается, что «это могло привести к аварийной ситуации и образованию значительных пробок на въезде в город».
— Бригада «ЭЛУ автодорог» оперативно устранила неисправность, обеспечив нормальное движение транспорта через мост, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что спустя два месяца после совещания с участием городской власти Николаева, Министерства инфраструктуры Украины и «Укравтодора», горсовет так и не представил необходимые для завершения передачи Варваровского моста в госсобственность документы.
После чего депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская попросила мэра Александра Сенкевича объяснить, почему горсовет до сих пор не представил «Укравтодору» обновленный пакет документов. Городской голова рассказал, что в Кабмине просят предоставить информацию, сколько средств госбюджета необходимо предусмотреть на содержание Варваровского моста на следующий год, однако, по его словам, для этого необходимо провести тендер на закупку экспертизы моста и выяснить стоимость его капитального ремонта.
Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что вопрос передачи Варваровского моста на баланс государства можно было уже решить, если бы чиновники им занимались более ответственно и целенаправленно.
Кроме этого, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что процесс передачи Варваровского моста в государственную собственность находится на финальной стадии.
Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный заявил о готовности посодействовать в передаче Варваровского моста в государственную собственность, однако пока городская власть Николаева не обращалась к нему за помощью в решении этого вопроса.
Видеоблогер Олег Мудрак считает, что Варваровский мост необходимо передать на баланс «Укравтодора» до начала строительства «японского» моста, поскольку после начала работ государство не захочет принимать объект.
Во вторник, 1 февраля, в Николаеве на дорожном покрытии Варваровского моста на одном из деформационных швов оторвался болт.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог».
Указывается, что «это могло привести к аварийной ситуации и образованию значительных пробок на въезде в город».
— Бригада «ЭЛУ автодорог» оперативно устранила неисправность, обеспечив нормальное движение транспорта через мост, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что спустя два месяца после совещания с участием городской власти Николаева, Министерства инфраструктуры Украины и «Укравтодора», горсовет так и не представил необходимые для завершения передачи Варваровского моста в госсобственность документы.
После чего депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская попросила мэра Александра Сенкевича объяснить, почему горсовет до сих пор не представил «Укравтодору» обновленный пакет документов. Городской голова рассказал, что в Кабмине просят предоставить информацию, сколько средств госбюджета необходимо предусмотреть на содержание Варваровского моста на следующий год, однако, по его словам, для этого необходимо провести тендер на закупку экспертизы моста и выяснить стоимость его капитального ремонта.
Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что вопрос передачи Варваровского моста на баланс государства можно было уже решить, если бы чиновники им занимались более ответственно и целенаправленно.
Кроме этого, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что процесс передачи Варваровского моста в государственную собственность находится на финальной стадии.
Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный заявил о готовности посодействовать в передаче Варваровского моста в государственную собственность, однако пока городская власть Николаева не обращалась к нему за помощью в решении этого вопроса.
Видеоблогер Олег Мудрак считает, что Варваровский мост необходимо передать на баланс «Укравтодора» до начала строительства «японского» моста, поскольку после начала работ государство не захочет принимать объект.