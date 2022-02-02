Представители ОО «300 николаевцев» призвали бизнесменов города прийти на акцию протеста против обязательной фискализации.

Соответствующее видео опубликовали на странице организации в Facebook.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2022 года предпринимателей Николаевщины обязали пользоваться регистраторами расчетных операций. В налоговой отметили, что такие требования действуют по отношению к плательщикам единого налога второй, третьей и четвертой групп.

— Идет длительная борьба, мы столкнулись с угрозой полной фискализации в очень тяжелых условиях, в которых находится на сегодняшний день наша страна, — сказал лидер «300 николаевцев» Андрей Толпекин.

Андрей Толпекин

В связи с этим на понедельник, 7 февраля назначили всеукраинскую акцию протеста. Андрей Толпекин подчеркнул необходимость отстоять право на предпринимательскую деятельность, данное Конституцией.

— Мы также присоединяемся к ней. В Николаеве это будет проходить под зданием ОГА, на час дня. Мы приглашаем всех предпринимателей. Я уверен, что так просто отсидеться не получится — за свои права надо бороться, — добавил Андрей Толпекин.

Он понадеялся, что областная власть выйдет к людям, выслушает их требования и передаст их президенту Владимиру Зеленскому.

«300 николаевцев» 7 февраля организовывают акцию у стен Николаевской облгосадминистрации. Начало в 13:00. Среди требований активистов:

сохранение упрощенной системы налогообложения;

отмена непосильных штрафов по первичной документации;

отставка главы парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниила Гетманцева.

Напомним, команда «300 николаевцев» совместно с тренерами и воспитанниками занялась ремонтом зала для тяжёлой атлетики в коммунальном комплексе «Трудовые резервы».