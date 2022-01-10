Команда «300 НИКОЛАЕВЦЕВ» совместно с тренерами и воспитанниками помогает занялась ремонтом зала для тяжёлой атлетики в коммунальном комплексе «Трудовые резервы» (проспект Героев Украины, 4, — прим.), что находится на балансе области.

Об этом сообщается на странице «300 НИКОЛАЕВЦЕВ» в Facebook.

— Старая «больничная» покраска, ржавые снаряды, плесень, серая побелка…серая она стала потому что лет 30 никто ничего не делал в этом зале. Может и больше! — отметили в организации.

Активисты приглашают желающих помочь — присоединиться к процессу ремонта спортзала.

Напомним, ранее команда общественной организации «300 николаевцев» совместно с единомышленниками и тренерским составом занялась ремонтом спортивного зала в «BOXING CLUB NIKOLAEV» НОК КДЮСШ №1.