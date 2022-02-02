Под офисом телеканала «НАШ» в Киеве прошла акция, митингующие заявили, что их протест будет бессрочным и принялись за строительство баррикад.

Также активисты зажгли файеры и исписали стены телеканала, сообщают Telegram-каналы.

Под зданием находится около сотни националистов. Они на баннер телеканала наклеили эмблему армии России и написали на стенах «Сепары», «Где санкции?».

Также протестующие нецензурно выражались в адрес политика Евгения Мураева, которого активисты считают собственником канала.

Напомним, Евгений Мураев собрался судиться с Британией из-за публикации, что он может возглавить оккупационное правительство РФ.

Как сообщалось, электронная петиция активиста Сергея Стерненко о применении санкций против телеканала «НАШ» набрала 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.