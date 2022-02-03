Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину «неизбежным».

По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом, пишет РБК.

— Я использовала его однажды. Я думаю, что и другие использовали его однажды. А потом мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно послало сигнал, который мы не собирались посылать, а именно: мы знали, что президент Путин принял решение, — заявила Джен Псаки.

Напомним, ранее глава Пентагона заявил об угрозе вторжения России в Украину, что конфликт не является неизбежным.

В понедельник издание Financial Times сообщило, что администрация США завершила работу над списком людей, против которых введут санкции в случае нового вторжения РФ в Украину. Речь идет о лицах, близких к Кремлю и участвующих в принятии решений или имеющих отношение к дестабилизирующим действиям России.

Ранее появилась информация, что Соединенные Штаты и их союзники подготовили список российской элиты и ближайшего окружения президента России Владимира Путина, против которых могут ввести экономические санкции в случае наступления России на Украину.