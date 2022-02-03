Студенты Киево-Могилянской академии объявили забастовку из-за непризнания Министерством образования и науки Украины результатов выборов президента вуза.

Об этом говорится в совместном заявлении органов студенческого самоуправления НаУКМА в Facebook.

— Этим решением органы студенческого самоуправления выражают своё несогласие с решением министерства. Мы поддерживаем право могилянцев самостоятельно избирать своего президента. Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты имеют право не посещать занятия. Мы призываем администрацию НаУКМА обеспечить право студентов на протест, – говорится в заявлении.

В то же время сообщество Киево-Могилянской академии 4 февраля проведет акцию под зданием Кабмина.

— Вчера студенческое самоуправление приняло решение о бессрочной студенческой забастовке. 4 февраля в 09:00 могилянское сообщество выходит под Кабинет Министров Украины с призывом прекратить произвол МОН и подписать контракт с избранным президентом университета, – говорится в анонсе акции в Facebook.

Организаторы акции отмечают, что в соответствии с законом у Минобразования «отсутствуют полномочия относительно признания либо непризнания результатов голосования».

— Подобное решение является превышением полномочий и давлением на университет. Могилянка больше двух лет остается без руководителя, – говорится в сообщении.

Они также выступили за отставку министра образования Сергея Шкарлета, подписание контракта с избранным президентом НаУКМА и автономию украинских университетов.

Ранее Министерство образования и науки не признало результаты выборов президента Национального университета «Киево-Могилянская академия», потому что они состоялись с нарушениями и объявит повторный конкурс. Министр Сергей Шкарлет заявил, что во время процесса из помещения выносили урну для голосования.

После чего глава Верховной Рады Руслан Стефанчук потребовал объяснений от министра образования Сергея Шкарлета по поводу непризнания победы Сергея Квита в выборах на должность президента Национального университета «Киево-Могилянская академия».