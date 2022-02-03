В четверг, 3 февраля, на сессии Киевского городского совета депутаты поддержали проекты решений, возобновляющие районные советы в столице.

Об этом пишет «Страна».

Так решение № 224 «О некоторых вопросах управления районами в городе Киеве» предполагает признать утратившими силу ряд решений Киевсовета 2010 и 2011 годов.

Документ № 226 предусматривает возвращение ликвидированных в 2010 году райсоветов. Предусматривается образование 10 районных советов. Первые выборы в советы назначаются на 30 октября 2022 года.

Как писало издание kyiv.depo, восстановление райсоветов — иницатива мэра Киева Виталия Кличко, которая являются ответом на постановление Кабмина, фактически лишившего его влияния на процедуру назначения глав райгосадминистраций. Создание райсоветов в известной степени ограничит влияние председателей РГА, ведь депутаты двумя третями голосов могут выразить недоверие главе администрации.

Также «Страна» сообщала, что заблокировать решение о восстановлении райсоветов пытались депутаты от фракции «Слуги народа» во главе с нардепами Николаем Тищенко и Лесей Забуранной.

Ранее Кабинет министров Украины определил новый порядок назначения и увольнения глав районных в Киеве государственных администраций.

Согласно документу председатель областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистрации назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины согласно предложениям премьер-министра Украины.

Конфликт Владимира Зеленского с Виталием Кличко начался еще в 2019 году, когда тогдашний глава ОП Андрей Богдан хотел уволить мэра Киева с должности главы КГГА. После отставки Андрея Богдана отношения между Банковой и мэром Киева улучшились. В 2021 году произошло очередное обострение противостояния между центральными и столичными властями, которое сопровождается не только массовыми обысками в структурах КГГА, но и актуализацией того самого, инициированного два года назад закона о столице.

Летом 2021 года Виталий Кличко допустил вероятность того, что он будет баллотироваться на следующих президентских выборах, отметив, что он не готов к коалициями с другими политическими силами.

После он заявил, что кто-то доносит неправильную информацию Президенту Владимиру Зеленскому, а также то, что ним кто-то манипулирует.

Сам Владимир Зеленский искренне убежден, что у него нет политических конкурентов. Своими «конкурентами» он назвал войну, инфраструктуру и бедных людей.