Турция откроет в Харькове и Львове свои генеральные консульства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет «Украинская правда».

— Мы приветствуем намерение Турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть Генеральные консульства в Харькове и Львове. Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталии до Генерального консульства, чтобы еще эффективнее защищать интересы наших граждан, — цитирует президента издание.

Напомним, Украина и Турция во время встречи президентов в Киеве подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании Baykar в Украине.

Также Украина и Турция достигли договоренности по заключению Соглашения о зоне свободной торговли.