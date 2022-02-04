Медийный регулятор Франции Arcom открыл расследование против Russia Today France по подозрению в предвзятом освещении происшествий в ЦАР и Сирии, а также демонстраций «Желтых жилетов».

Об этом информирует Znak.

Руководство французского подразделения российского госканала узнав об объективной проверке своего вещания, сразу же пожаловалось на давление.

— Долго ждать не пришлось: на фоне событий в Германии Франция, видимо, решила не отставать в своем давлении на RT, — посетовала сотрудница RT Ксения Федорова.

Как отмечает Znak, в Russia Today уже успели определиться с «правильной» лексикой и называют инспекцию «цензурой».

— Это будет говорить о самой настоящей цензуре, — добавили на госканале РФ.

Напомним, в России запретили вещание медиакомпании DW в ответ в ответ на запрет спутниковой и онлайн-трансляции телеканала RT DE в Германии.