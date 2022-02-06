По состоянию на 6 февраля в Николаевской области превышены три эпидемиологических показателя заболеваемости коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Коэфициент выявления случаев инфицирования за последние три дня колебался в пределах 21,5-23,6% при гранично допустимых 20%. Также уровень госпитализаций в субботу, 5 февраля, достиг 82,2 на 100 тысяч населения при допустимых 60. Превышена и динамика госпитализаций. Три дня показатель держался на уровне 60-65,7% при допустимых 50%.

Соответствуют «желтой» зоне показатели охвата тестированием и загруженности коек с кислородом. Последняя держится на уровне 30-33,2% (допустимо до 65%).

Напомним, за минувшие сутки, 5 февраля, в Николаевской области обнаружили 1011 случаев коронавируса. Отметим, что суточный прирост заболеваемости больше тысячи случаев до этого фиксировался единожды — 10 ноября 2021 года. тогда было выявлено 1067 заражений.