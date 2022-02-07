Фото для иллюстрации

Реформа градостроительства в Украине вводит усиленную ответственность генподрядчика, архитектора и инженера проекта.

Таким образом за надстройку еще нескольких этажей, которые не были задекларированы перед началом строительных работ, застройщики и другие участники этого процесса могут понести уголовную ответственность, заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

— В основе реформы градостроительства и контроля лежат две фундаментальные вещи. Это, в определенном смысле, — либерализация прав девелоперов. Она позволит стимулировать строительство и развитие цивилизованного бизнеса. На другой чаше весов — криминализация и усиление административной ответственности за нарушение. Нет другой исторической памяти, если не будет наказания. Поэтому мы будем занимать очень жесткую позицию, — сказал Алексей Чернышов.