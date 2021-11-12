На последнем этаже исторического дома по улице Шнеерсона, 2Б в Николаеве замуровали окна и и пристроили два балкона.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор НикВести Олег Деренюга.

Журналист опубликовал фото, на которых видно, что на последнем этаже дома, расположенного по улице Адмиральской, в ста метрах от здания Николаевского областного совета и в пятиста метрах – от здания городского совета, замурованы окна и началось обустройство ещё двух балконов, которые пока обустроены деревянными досками. По всей видимости, пристроенные к дому в исторической части города балконы планируют застеклить.

Он также напомнил о ранее озвученных планах городских властей обновить исторические здания центральной части Николаева.

— Полгода назад городские власти её подсветили художественной подсветкой и на мгновение показалось, что Николаев все-таки начнет реализовывать Программу реставрации фасадов исторического центра. Но нет, показалось.Сейчас на достроенном вместо чердака этаже решили замуровать окна и обезобразить все это добавлением еще двух балконов. Как считаете, нужно ли согласовывать такие строительные работы в историческом центре города или в Николаеве можно делать что угодно и никому до этого нет дела?, – написал Олег Деренюга.

НикВести обратились за комментарием в управление градостроительства и архитектуры Николаева и опубликуем его, как только чиновники смогут предоставить соответствующий ответ.

Также мы обратились за комментарием в «антикоррупционный» департамент Андрея Ермолаева, который согласно положения также курирует вопросы законности благоустройства и временных сооружений. Он сообщил, что подобные изменения фасадной части многоэтажного дома должны быть согласованы также Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля.

Дом по улице Шнеерсона, 2Б – первая в Николаеве послевоенная сталинка на 160 квартир, которая была построена в 1948 году. Данное строение стало самым большим жилым массивом периода послевоенной застройки Николаева. Он состоял из трех двухэтажных корпусов, двух трехэтажных и одного четырехэтажного.Первая послевоенная сталинка завода имени 61 коммунара была построена на месте, где раньше размещалась парфюмерная фабрика «Астра», которая позже стала парфюмерным комбинатом «Алые паруса». Подробнее

Напомним, в конце октября сообщалось, что на стене дома по адресу улица Пушкинская, 66А в Николаеве повредили памятную табличку художнику Роману Вайнштоку. На фотографиях было видно, что в голове скульптуры образовалась крупная дыра.

После этого начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров пообещал, что доску отреставрируют в течение нескольких недель. Позже стало известно, что мемориальную доску за собственные средства восстановил владелец квартиры.