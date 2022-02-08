В Николаеве во вторник, 8 февраля, на улице Обсерваторная, 3 будут менять пожарный гидрант. В связи с этим по нескольким адресам не будет воды.

Об этом сообщили в «Николаевводоканале».

Так, с 09:30 и ориентировочно до 12:00 будет временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

по улице Артиллерийская от улицы Адмирала Макарова до улицы Спасская

по улице Шевченко от улицы Артиллерийская до улицы Адмирала Макарова

Ранее директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко заявил, что повышение с 1 января тарифа на водоснабжение не решит финансовые трудности предприятия.

Напомним, что с 1 января 2022 года в Николаеве также повысят тариф на доставку газа.