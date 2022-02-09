В Николаеве лишили финансирования городской физкультурно-оздоровительный клуб людей с инвалидностью «Виктория».

Об этом стало известно 8 февраля в ходе заседания комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского горсовета, передают НикВести.

Как указал директор «Виктории», тренер по теннису Руслан Бузик, клуб работает уже 33 года, он призвал не прекращать его историю.

— «Виктория» всегда была первой ступенью или шагом для людей с инвалидностью. Попадая в «Викторию», человек сначала просто понимает, в каком мире он очутился. Вопросов очень много, поверьте. Благодаря этому клубу я состоялся как полноценный гражданин общества... Мы уже пару месяцев без финансирования. Мы не закрылись и продолжаем работать, тренировки по-прежнему проходят, — сказал Руслан Бузик.

Глава комиссии Анна Норд отметила, что статутные задачи ФОК «Виктория» совпадают с задачами городского Центра для реабилитации лиц с инвалидностью 18+, мол, эти функции нужно передать коммунальному учреждению, которое, в отличие от общественной организации, всегда будет обеспечено деньгами.

— Клуб «Виктория» в прошлом году имел 18 работников, мы из бюджета оплачивали. Когда у нас не было коммунального учреждения они оказывали психологическую поддержку людей с инвалидностью, социальную адаптацию, физическую реабилитацию и ремонтировали коляски. У нас сегодня стоит задача открыть отделения для людей с инвалидностью в наших коммунальных спортшколах, минимум 4%... Мы уже 4,5 ставки передали в юношеские школы, там уже тренеры работают. Сам клуб «Виктория» находится на коммунальной территории, город сделал там капитальный ремонт, полностью из бюджета оплачивает коммунальные траты. По сути клуб «Виктория» выполняет функции коммунального учреждения… Мы клубу «Виктория» предложили следующие возможности, в коммунальном учреждении Центр для реабилитации лиц с инвалидностью 18+ есть открытые вакансии. Предложили на территории помещений по Фрунзе, 4, где сегодня находится клуб «Виктория», а это коммунальная территория, создать там отделение Центра 18+. Работников, которые занимаются социальной адаптацией, психологической адаптацией и ремонтом колясок взять на работу в коммунальное учреждение Центр 18+, чтобы они продолжили выполнять свои функциональные обязанности. Есть возможность защитить эту работу и защитить людей, предоставив им зарплату в рамках коммунального учреждения. Относительно тренеров, то в общественной организации «Виктория» у них нет педагогического стажа, им не идут начисления за квалификацию, звание и прочее, а зарплату они получают на уровне минимальной, — пояснила Анна Норд.

Она сказала, что если тренеров переведут коммунальные спортшколы, то их зарплата увеличится минимум в два раза.

Начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета Ирина Бондаренко при этом поддержала представителей клуба «Виктория», указав, что им нужно сохранить финансирование.

— Считаю, что клуб «Виктория» нужно оставить в том виде, в котором он есть. Также создать комиссию, где будет конкурсная основа для финансирования общественных организаций и профессиональных клубов, и только на форму и на учебную работу, — сказал Ирина Бондаренко.

Анна Норд на это попросила чиновников представить депутатам роспись, сколько нужно «Виктории» денег на 2022 год и какие должности будут оплачиваться.

Ранее депутат Сергей Кантор рассказал, что ситуация с МФК «Николаев», МБК «Николаев» и ФОК «Виктория» «стала критичной» после прекращения их финансирования из бюджета громады в 2022 году.