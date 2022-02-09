Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что военная разведка и Офис генпрокурора были в курсе, что Дмитрий Гордон возьмеи интервью у главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина и бывшего «прокурора Крыма» Натальи Поклонской.

Об этом он рассказал в интервью изданию «ГОРДОН».

По словам экс-начальника военной разведки, собранные данные уже «работают в Гааге».

— Благодаря мастерству вашему, Дмитрий Ильич, мы смогли это получить, благодаря авторитету, вопросам. А мы были как коммуникаторы. Мы, маленькая военная разведка, все это сделали для чего? Для того, чтобы наши люди видели роль и место этих мерзавцев. Правильно? И как ими руководят росспецслужбы. Мы же там четко понимали, — описал подробности «спецоперации» Василий Бурба.

Он добавил, что, от Офиса генпрокурора вопрос курировал бывший замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, а в известность о проводящейся операции поставили самого Владимира Зеленского.

Стоить отметить, что после публикации обоих интервью, вызвавших резонанс, журналист Дмитрий Гордон поспешил оправдаться тем, что откровения Гиркина с Поклонской уже отправлены на флешке в Гаагу, где станут главными доказательствами в судебном процессе.

Ранее прокуратура Автономной республики Крым пообещала использовать материалы интервью бывшей «прокурора» полуострова Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону в уголовном деле против нее.

А в в Службе безопасности Украины анализировали ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-«прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской и Игоря Гиркина Дмитрию Гордону. В прокуратуре же назвали материалы, подготовленные Гордоном, «ценными».