Николаевский городской голова Александр Сенкевич созвал на 24 февраля очередную сессию горсовета.

Соответствующее распоряжение № 20р он подписал 9 февраля.

На заседании планируют рассмотреть текущие и земельные вопросы.

Напомним, что в январе секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько пообещал организовать отчет вице-мэра Дмитрия Лазарева на следующей очередной сессии городского совета.

Также сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская инициировала проект решения о внесении изменений в регламент работы горсовета, чтобы обязать заместителей мэра и руководителей управлений в департаментов регулярно отчитываться перед депутатами.