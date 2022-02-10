Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская инициировала проект решения о внесении изменений в регламент работы горсовета, чтобы обязать заместителей мэра и руководителей управлений в департаментов регулярно отчитываться перед депутатами.

Об этом Татьяна Домбровская сообщила в своей публикации в социальной сети Facebook.

По мнению политика, 680 миллионов гривен, неиспользованные по итогам 2021 года в Николаеве — это следствие отсутствия нормальной коммуникации между депутатами и чиновниками.

— Я считаю, что такого объема денег налогоплательщиков, которые остались не потраченными, можно было бы избежать, если бы депутатам вовремя сообщали о текущей ситуации и проблемах в работе структурных подразделений Николаевского городского совета, а не ставили перед фактом о финансовой ситуации в конце года.Ко мне, как и к каждому из депутатов горсовета, регулярно поступают обращения от избирателей о необходимости проведения ремонтных работ на округе. Такие обращения можно было бы в течение года вносить в план работы управлений и департаментов, корректируя соответствующим образом перечень расходов бюджета, и реализовывать такие проекты в короткие сроки. Я уверена, таким образом можно было бы значительно уменьшить количество неосвоенных денег, - считает Татьяна Домбровская.

Она убеждена, что по-настоящему контролировать, как чиновники тратят народные деньги, можно только с помощью открытых и публичных отчетов всех заместителей мэра.

— Уже год я требую их проведения, но чиновники отказываются. Хорошо. Я упрямаяВ горсовете уже зарегистрирован мой проект решения по изменениям в регламент, который обяжет каждого вице-мэра и руководителей мэрии проводить такие отчеты перед общественностью и депутатами.Надеюсь на поддержку всех коллег в зале. Вряд ли же у нас есть депутаты, которые считают, что перед ними отчитываться не обязательно?, - написала Татьяна Домбровская.

Проект решения о внесении изменений в регламент Николаевского городского совета 8 созыва, разработанный Татьяной Домбровской, был опубликован на сайте мэрии в конце декабря. Депутат предложила дополнить статью 27 документа двумя пунктами №6 и 7.

В них говорится, что вице-мэры, главы администраций, руководители департаментов, начальники службы по делам детей, отдела кадров, отдела бухгалтерского учета, архивного отдела, отдела информации и трудового архива, отдела стандартизации и внедрения электронного управления, сектора защиты информации и патронажной службы должны отчитываться перед городским советом один раз в полгода.

Каждый квартал (один раз в три месяца) депутаты также, в случае утверждения правок, депутаты будут заслушивать отчеты начальников управлений, отдела учета и распределения жилья, отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействию с правоохранительными органами, руководителей коммунальных предприятий.

Кроме того, любого руководителя можно вызвать на отчет по письменному предложению депутата на следующую сессию.

Горсовет заслушивает эти отчеты и принимает решение признать удовлетворительной или неудовлетворительной работу и соответственно, установить денежные надбавки или лишить их премий.

В случае повторного признания работы неудовлетворительной, чиновник должен быть отстранен от исполнения обязанностей и уволен со службы в органах местного самоуправления.

Напомним, директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев рассказывал, что сумма неосвоенных по состоянию на декабрь Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в 400 миллионов гривен еще изменится, поскольку только в конце декабря будут закрыты все акты выполненных работ.