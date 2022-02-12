Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что строительство нового детского сада и спортивного комплекса в городе начнут уже в 2022 году.

Как сообщил губернатор на своей странице в Facebook, указанные проекты были представлены на Конгрессе местных и региональных властей 11 февраля в Харькове.

По его словам, в этом году начнутся работы по строительству нового детского сада в микрорайоне Северный и нового спортивного комплекса по адресу Спортивная, 17, где на сегодняшний день расположена Николаевская областная школа высшего спортивного мастерства.

— В качестве примера прогрессивных проектов были представлены два николаевских объекта — новое строительство спортивного комплекса Николаевской областной школы высшего спортивного мастерства по улице Спортивная, 17 и новое строительство дошкольного учебного учреждения в микрорайоне «Северный». Эти проекты мы начнем реализовывать уже в этом году, – сообщил Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что в Николаеве к 2024 году планируют завершить половину работ по строительству нового детского сада в микрорайоне Северный, освоив в течение четырех лет 53,3 миллиона гривен. В тоже время в Госаудитслужбе заявили, что при условии дальнейшего финансирования строительства детского сада в размере от 3 до 6 миллионов гривен в год, работы могут затянуться на 15-20 лет.

Напомним, что о планах построить в микрорайоне Северный детский сад на 320 мест сообщалось ещё в 2013 году. В проекте бюджета Николаева 2015 года на строительство детского сада предусматривалось 3 миллионов 416 тысяч гривен, а в бюджете 2016 года на объект выделялось 2,5 миллионов гривен. Однако, ни в 2015, ни в 2016 годах выделенные на детский сад деньги не были освоены. Примечательно, что на тот момент общий объем финансирования строительства этого объекта оценивали в 66 миллионов гривен.

В мае 2017 года сообщалось, что на строительство детского сада по улице Лучевой планируется выделить 3 миллиона гривен, в том числе для проектных работ и экспертизы. Тогда депутат горсовета Алексей Лепишев заявил, что если не начать строительство сейчас, то к зиме строить его уже будет поздно. Однако ни в 2017, ни в 2018 году детский сад так и не был построен.

Ещё в 2019 году стоимость строительства детского сада оценивалась в 104,6 миллиона гривен. Тогда даже был проведен тендер, в котором победила «Строительная компания «Интербуд», предложившая выполнить работы по строительству детсада за 97,3 миллиона гривен.