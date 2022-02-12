Украина на сегодняшний день имеет свободный доступ ко всем портам Азовского и Черного морей, несмотря на блокирование Россией части акватории этих морей под предлогом проведения военных учений.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— У нас на сегодняшний день есть свободный доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране, и речь идет сегодня как об Азовском, так и о Черном нашем море. У нас есть сегодня определенные предостережения относительно прохода больших кораблей — Панамаксов — которые везут нам уголь, но согласно докладу, который был, на сегодняшний день у нас таких проблем (угрозы судоходству, — прим.) нет, — сказал Алексей Данилов.

Он добавил, что в случае возникновения угроз, об этом сразу будут проинформированы международные партнеры и СМИ. Хотя, по словам секретаря СНБО, «партнеры и без нас все это видят, владеют всей информацией, касающейся Черного и Азовского морей».

Секретарь СНБО подчеркнул, что международные партнеры заверили Украину, что санкции в отношении РФ, если она дальше «продвинется» на нашу страну, будут введены мгновенно, и будут очень мощными.

Алексей Данилов добавил, что в Черном море постоянно находятся «представители кораблей, имеющих непосредственное отношение к странам-членам НАТО».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей «для учений» — это тактика ползучей оккупации моря.

В свою очередь, командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявило, что перекрытие Россией районов Азовского и Черного морей угрожает суверенным правам Украины в исключительной морской экономической зоне и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля.