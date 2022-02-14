— Я вижу, что пропаганда и наши штатные телеведущие начинают нагнетать ситуацию, мы договорились до того, что депутат из «Единой России» Федоров открыто заявляет о ядерном ударе по США <...> Я много работал с американцами, знаю, как они реагируют на разные заявления. В том же Конгрессе есть и лоббисты ВПК, и лоббисты роста цен на нефть и газ. Когда такое заявляет, например, Жириновский, они все понимают и не рассматривают вопрос — маленькая партия, плюс они дают свою психотерапевтическую оценку пациенту. Но когда такое заявляет депутат от «ЕР», и назавтра его не опровергают ни партия, ни Песков, то там эта угроза рассматривается довольно серьезно. Это правящая партия, поэтому они вправе такие слова проецировать на президента, на руководство страны, нельзя же так. Потом Лавров на пресс-конференции ультимативно заявляет про три основных требования России по украинскому вопросу. Я смотрю и понимаю, что эти требования неисполнимы, а потом замглавы МИД заявляет, что никакого выбора нет и их нужно принять. На вопрос о том, что будет, если откажутся, ответ: «Россия применит военно-технический аргумент». Я заглянул, кто в Европе в последний раз разговаривал в таком тоне. А это был Гитлер, который тем же датчанам предъявлял невыполнимый ультиматум, мы вернулись в эти времена, — убедился отставной генерал-полковник.