Российский отставной генерал-полковник Леонид Ивашов, ранее бывший сторонником курса власти и оправдывающий террористов на Донбассе, резко выступил против нападения РФ на Украину.
Об этом он рассказал в своем последнем интервью.
По его словам, за антимилитаристскую позицию против него ополчились коллеги по Изборскому клубу, которые не понимают, что российских военных в Украине ждет только смерть.
— Я в своих докладах обозначал, что налицо признаки подготовки к большой войне, которая приведет к плачевным последствиям. Мнения людей были разные, некоторые, в том числе полковник Квачков, парировали мне, говорили, что нужно строить «русский мир», освобождать исконно русские земли. Они немножко в эйфории, думают, что в Харькове и Одессе нас ждут сторонники. Но я считаю, что многие, особенно те, кто потерял родных в войне, будут стрелять в нас, — подчеркнул офицер.
Леонид Ивашов отметил, что подходы нынешней российской дипломатии напоминают ему эпоху Рейха и Адольфа Гитлера.
— Я вижу, что пропаганда и наши штатные телеведущие начинают нагнетать ситуацию, мы договорились до того, что депутат из «Единой России» Федоров открыто заявляет о ядерном ударе по США <...> Я много работал с американцами, знаю, как они реагируют на разные заявления. В том же Конгрессе есть и лоббисты ВПК, и лоббисты роста цен на нефть и газ. Когда такое заявляет, например, Жириновский, они все понимают и не рассматривают вопрос — маленькая партия, плюс они дают свою психотерапевтическую оценку пациенту. Но когда такое заявляет депутат от «ЕР», и назавтра его не опровергают ни партия, ни Песков, то там эта угроза рассматривается довольно серьезно. Это правящая партия, поэтому они вправе такие слова проецировать на президента, на руководство страны, нельзя же так. Потом Лавров на пресс-конференции ультимативно заявляет про три основных требования России по украинскому вопросу. Я смотрю и понимаю, что эти требования неисполнимы, а потом замглавы МИД заявляет, что никакого выбора нет и их нужно принять. На вопрос о том, что будет, если откажутся, ответ: «Россия применит военно-технический аргумент». Я заглянул, кто в Европе в последний раз разговаривал в таком тоне. А это был Гитлер, который тем же датчанам предъявлял невыполнимый ультиматум, мы вернулись в эти времена, — убедился отставной генерал-полковник.
По оценке военного, в случае открытой агресии против Украины, НАТО может объявить войну России.
— И даже совет НАТО дал обещание нашим соседям, и это резко поменяло ситуацию — у Украины теперь есть гарантия обеспечения безопасности. Пока явно никто не заявляет об объявлении войны России, чтобы не обнадеживать украинцев, но такой вариант вполне возможен. Или будет определена группа стран для поддержки, потому что США и Великобритания не любят воевать своими силами, или что-то другое, но эти санкции будут жестокими для России, и о «Северном потоке — 2» придется забыть. Цель нашего заявления была одна — остановить войну, чтобы уберечь нас от печальных последствий. Мы уже являемся изгоями, даже на Олимпиаде в Пекине мы единственные выступаем без страны, гимна и всего остального, — заключил Леонид Ивашов.
Напомним, бывший генерал-полковник РФ Леонид Ивашов опубликовал письмо с требованием отставки Владимира Путина за нагнетание кризиса у украинских границ и конфронтацию с НАТО.
Российский отставной генерал-полковник Леонид Ивашов, ранее бывший сторонником курса власти и оправдывающий террористов на Донбассе, резко выступил против нападения РФ на Украину.
Об этом он рассказал в своем последнем интервью.
По его словам, за антимилитаристскую позицию против него ополчились коллеги по Изборскому клубу, которые не понимают, что российских военных в Украине ждет только смерть.
— Я в своих докладах обозначал, что налицо признаки подготовки к большой войне, которая приведет к плачевным последствиям. Мнения людей были разные, некоторые, в том числе полковник Квачков, парировали мне, говорили, что нужно строить «русский мир», освобождать исконно русские земли. Они немножко в эйфории, думают, что в Харькове и Одессе нас ждут сторонники. Но я считаю, что многие, особенно те, кто потерял родных в войне, будут стрелять в нас, — подчеркнул офицер.
Леонид Ивашов отметил, что подходы нынешней российской дипломатии напоминают ему эпоху Рейха и Адольфа Гитлера.
— Я вижу, что пропаганда и наши штатные телеведущие начинают нагнетать ситуацию, мы договорились до того, что депутат из «Единой России» Федоров открыто заявляет о ядерном ударе по США <...> Я много работал с американцами, знаю, как они реагируют на разные заявления. В том же Конгрессе есть и лоббисты ВПК, и лоббисты роста цен на нефть и газ. Когда такое заявляет, например, Жириновский, они все понимают и не рассматривают вопрос — маленькая партия, плюс они дают свою психотерапевтическую оценку пациенту. Но когда такое заявляет депутат от «ЕР», и назавтра его не опровергают ни партия, ни Песков, то там эта угроза рассматривается довольно серьезно. Это правящая партия, поэтому они вправе такие слова проецировать на президента, на руководство страны, нельзя же так. Потом Лавров на пресс-конференции ультимативно заявляет про три основных требования России по украинскому вопросу. Я смотрю и понимаю, что эти требования неисполнимы, а потом замглавы МИД заявляет, что никакого выбора нет и их нужно принять. На вопрос о том, что будет, если откажутся, ответ: «Россия применит военно-технический аргумент». Я заглянул, кто в Европе в последний раз разговаривал в таком тоне. А это был Гитлер, который тем же датчанам предъявлял невыполнимый ультиматум, мы вернулись в эти времена, — убедился отставной генерал-полковник.
По оценке военного, в случае открытой агресии против Украины, НАТО может объявить войну России.
— И даже совет НАТО дал обещание нашим соседям, и это резко поменяло ситуацию — у Украины теперь есть гарантия обеспечения безопасности. Пока явно никто не заявляет об объявлении войны России, чтобы не обнадеживать украинцев, но такой вариант вполне возможен. Или будет определена группа стран для поддержки, потому что США и Великобритания не любят воевать своими силами, или что-то другое, но эти санкции будут жестокими для России, и о «Северном потоке — 2» придется забыть. Цель нашего заявления была одна — остановить войну, чтобы уберечь нас от печальных последствий. Мы уже являемся изгоями, даже на Олимпиаде в Пекине мы единственные выступаем без страны, гимна и всего остального, — заключил Леонид Ивашов.
Напомним, бывший генерал-полковник РФ Леонид Ивашов опубликовал письмо с требованием отставки Владимира Путина за нагнетание кризиса у украинских границ и конфронтацию с НАТО.