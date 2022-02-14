Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» заверило, что все авиарейсы, которые запланированы на ближайшие дни: Николаев – Киев – Николаев (Мотор Сич) и Николаев – Стамбул – Николаев (Turkish Airlines) будут выполнены по графику.

Об этом сообщили в пресс-службе КП.

Таким образом в аэропорт у отреагировали на сообщение авиакомпании Turkish Airlines, которая разрешила своим пассажирам возврат или обмен билетов в Украину в период с 13 по 28 февраля.

— Хочу обратить ваше внимание, что речь идет о дополнительной опции, а не отмене рейса. Эта опция дает пассажирам дополнительное право на обмен или возврат билета в случае, если у вас изменились планы. Такое решение наших партнеров Turkish Airlines лишь еще раз доказывает, что это ответственная компания, для которой интересы пассажиров на первом месте, — пояснил исполняющий обязанности директора аэропорта Пётр Кызым.

Напомним, украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.