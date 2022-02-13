Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Об этом пишет Украинская правда.

Сообщается, что такого количества чартеров не было за 6 лет наблюдений.

Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Позже Борис Колесников в комментарии УП отметил, что находится в Киеве и не собирается никуда уезжать. По его словам, самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание.

Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. По данным УП от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Игоря Абрамовича. УП обратилась к нему за комментарием.

В то же время, по данным УП, хотя один из бортов Рината Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих. В тот же день выехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук. Бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен. В тот же день выехал за границу Александр Ярославский, чей кортеж сбил насмерть человека.

13 февраля из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля — Вадим Столар и Василий Хмельницкий. В пресс-службе Андрея Ставницера сообщили УП, что он улетел в командировку и на днях вернется в Украину.

В свою очередь в пресс-службе Василия Хмельницкого сообщили УП, что он улетел с командой на обучение и должен вернуться в Украину 20 февраля. Там добавили, что этот тур был запланирован за три месяца и дети Василия Хмельницкого остаются в Украине.

Напомним, Украина официально рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля из-за российских учений.