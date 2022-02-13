Украина официально рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля — из-за российских учений.

Об этом глава «Украэроруха» Андрей Ярмак сообщил в воскресенье, 13 февраля.

Уже с завтрашнего дня, 14 февраля, авиакомпаниям рекомендуют не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.

На прошлой неделе Россия опубликовала в NOTAM (cистема для оповещения пилотов (с ведома авиационных властей) о возможной опасности на протяжении маршрута или локации, которые могут повлиять на безопасность полетов, — прим.) сообщение для пилотов, в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем — с 14 по 19 февраля из-за собственных учений. А ответственность за воздушное движение в пространстве над открытым морем лежит на Украине (Украина — единственное международно признанное государство, которое обслуживает воздушное движение в пределах Симферополя и публикует по этому поводу аэронавигационную информацию. Публикации РФ по этой зоне после оккупации Крыма являются нарушением закона, — прим.), соответственно, она и предупреждает о потенциальной опасности.

Андрей Ярмак подчеркнул: эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем, воздушное пространство над территорией Украины открыто и доступно для полетов.

Напомним, украинский авиаперевозчик SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля по требованию лизингодателей вернуть самолеты на территорию ЕС.