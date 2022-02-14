Авиакомпания Turkish Airlines разрешила своим пассажирам возврат или обмен билетов на Украину в период с 13 по 28 февраля.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

— Уважаемые пассажиры! В связи со сложившейся ситуацией в Украине, пассажиры, у которых есть авиабилеты, приобретенные до 13 февраля 2022 года (включительно), и на рейсы Turkish Airlines, прибывающие в Украину (Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев) в период с 13 февраля 2022 года по февраль 28 февраля 2022 года (включительно), получили дополнительные права на изменение и возмещение средств, описанные ниже, при условии, что они выполнят транзакции до 28 февраля 2022 года, — указано в сообщении.

У пассажиров есть право на бесплатное перебронирование при условии, что новый рейс выполняется по тому же маршруту и в том же салоне, если запрашиваемая дата полета не позднее 31 марта 2022 включительно.

Изменение маршрута возможно по правилам тарифа оригинального билета. Срок действия билетов может быть продлен также до 31 марта включительно без каких-либо комиссий и штрафов.

Права на возврат:

возврат неиспользованных билетов возможен;

по частично использованным билетам (билеты несостоявшихся поездок) возврату подлежит только неиспользованная часть билета;

замена билета и возврат средств могут быть произведены через офисы продаж Turkish Airlines, колл-центр и агентства, в которых был приобретен билет.

Напомним, украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.