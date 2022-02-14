Авиакомпания Norwegian объявила в понедельник, 14 февраля, о приостановке полетов над территорией Украины.
Об этом сообщает телеканал ТВ2.
Издание также связалось с SAS, которая проводит постоянную оценку. SAS выполняет регулярные еженедельные рейсы по вторникам из Осло в Киев, столицу Украины. По плану этот самолет будет продолжать летать в обычном режиме.
Напомним, украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» заверило, что все авиарейсы, которые запланированы на ближайшие дни: Николаев – Киев – Николаев (Мотор Сич) и Николаев – Стамбул – Николаев (Turkish Airlines) будут выполнены по графику.
Авиакомпания Norwegian объявила в понедельник, 14 февраля, о приостановке полетов над территорией Украины.
Об этом сообщает телеканал ТВ2.
Издание также связалось с SAS, которая проводит постоянную оценку. SAS выполняет регулярные еженедельные рейсы по вторникам из Осло в Киев, столицу Украины. По плану этот самолет будет продолжать летать в обычном режиме.
Напомним, украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» заверило, что все авиарейсы, которые запланированы на ближайшие дни: Николаев – Киев – Николаев (Мотор Сич) и Николаев – Стамбул – Николаев (Turkish Airlines) будут выполнены по графику.