Авиакомпания Norwegian объявила в понедельник, 14 февраля, о приостановке полетов над территорией Украины.

Об этом сообщает телеканал ТВ2.

Директор компании по коммуникациям Эсбен Туман заявил, что такое решение до особого распоряжения приняли на основе комплексной оценки безопасности.

Издание также связалось с SAS, которая проводит постоянную оценку. SAS выполняет регулярные еженедельные рейсы по вторникам из Осло в Киев, столицу Украины. По плану этот самолет будет продолжать летать в обычном режиме.

Напомним, украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» заверило, что все авиарейсы, которые запланированы на ближайшие дни: Николаев – Киев – Николаев (Мотор Сич) и Николаев – Стамбул – Николаев (Turkish Airlines) будут выполнены по графику.