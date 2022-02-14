Посол Вадим Пристайко рискует быть отозванным из Великобритании после слов о том, что Украина допускает отказ от членства в НАТО.

Об этом пишет «Зеркало недели», ссылаясь на источник в МИД.

По данным издания, дальнейшая карьера дипломата зависит от личного решения Владимира Зеленского. Одним из рассматриваемых вариантов является его отзыв из Лондона.

Напомним, в ОПУ предложили Пристайко объяснить свои слова об отказе от вступления в НАТО.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.