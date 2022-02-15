Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия планирует зарегистрировать законопроект, предусматривающий запрет для чиновников выезжать за границу в случае введения в Украине чрезвычайного или военного положений.

Об этом он сообщил в ходе брифинга по результатам заседания фракции в Офисе Президента, передает Укринформ.

— Президент сегодня высказался, что покидать Украину — это выглядит как предательство, хотя юридически это можно... Или сегодня вечером, или завтра я буду регистрировать законопроект, где будет статья, что в случае наступления чрезвычайного положения или военного положения, чиновникам всех категорий — и категории «А», и регуляторам, и народным депутатам, и другим будет запрещаться выезд за границу, — сказал Давид Арахамия.

Он также выразил мнение, что в законодательстве нужно предусмотреть положение о лишении мандатов парламентариев, которые сейчас «выезжают, потому что просто боятся (усиления военной агрессии, — прим.)».

Ранее сообщалось, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Кроме того, по состоянию на 12 часов 14 февраля в Украине отсутствовали 23 народных депутата.