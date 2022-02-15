Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, заявил, что в случае признания Россией «ДНР» и «ЛНР», возникнут новые территориальные претензии к Украине.

Об этом он написал во вторник, 15 февраля, в Twitter.

Таким образом он прокомментировал принятое сегодня Госдумой России обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР».

— В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине, — написал Матти Маасикас.

Как сообщалось, сегодня Госдума РФ рассматривала два документа о признании «ЛДНР». Один из них, поданный партией Единая Россия, предполагал предварительные консультации с МИД РФ, однако больше голосов набрал проект постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что признание «ДНР» и «ЛНР» даст повод Западу прекратить давление на Киев по выполнению Минска-2.

Ранее о необходимости поставок оружия сепаратистам заговороил первый замглавы Совета Федерации РФ и член «Единой России» Андрей Турчак.