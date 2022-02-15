Глава фракции «Слуги Народа» в Николаевском областном совете Игорь Кич заявил, что депутаты облсовета инициировали выделение финансирования для Сил территориальной обороны.

Об этом пишет Шиповник.

На вопрос о том, не считает ли Игорь Кич, что финансировать территориальную оборону должна центральная власть, он ответил следующее:

— Финансирование — это наша инициатива. Для того, чтобы помочь, в том числе, и центральной власти, выделив эти средства, — сказал Игорь Кич.

Как известно, сегодня, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета собрались на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области. На поддержание теробороны необходимо выделить два миллиона гривен.

Текущие расходы по программе составят 700 тысяч гривен, 1,3 миллиона гривен — капитальные, это учебные сборы, техническое обеспечение и оборудование рабочих мест.

В Украине только 13 областных советов на сессиях утвердили целевые программы поддержки территориальной обороны, Николаевская область находится в числе 11 регионов, где данный вопрос не поднимали.