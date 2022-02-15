Во вторник, 15 февраля, депутатам Николаевского облсовета не хватило голосов для утверждения повестки дня сессии с первой попытки, на которой должны рассмотреть программу теробороны.

Об этом пишут НикВести.

Повестка была принята в начале заседания «за основу». После депутаты рассмотрели предложения коллег по внесению в нее других вопросов. Также глава фракции «Оппозиционная платформа — За життя» Андрей Фатьянов предложил рассмотреть первым вопрос о выделении 2 миллионов для онкобольных детей, который в повестке стоял третьим.

Как сообщалось, этот вопрос в повестку внес сегодня замглавы облсовета, депутат от «ОПЗЖ» Владимир Фроленко на бюджетной комиссии.

Это предложение набрало 25 голосов «за» — для утверждения их не хватило. После этого за повестку проголосовали всего 28 депутатов.

— Уважаемые коллеги, расходимся? Зря собрались? — отреагировала Анна Замазеева.

Представитель «Европейской солидарности» Михаил Талпа предложил снова перенести вопрос о выделении денег для онкобольных детей, после чего переголосовать за повестку.

Анна Замазеева отметила, что считает результат голосования за повестку шантажом.

— Я так понимаю, если мы не проголосуем второй раз, то мы можем закрыть после этого сессию. Мы внесли в повестку дня, оно стоит третьим вопросом. Вопрос, который был вынесен на бюджетной комиссии, мы согласовали на президиуме, несмотря на то, что нужны были некоторые юридические доработки. Дали поручение ОГА, облздраву, включили в повестку. У вас нет уверенности, что коллеги его поддержат? Давайте друг друга не шантажировать по типу: «Вы проголосуйте, пожалуйста, за наше предложение, иначе мы не поддержим территориальную оборону и закроем заседание», — сказала она.

После дискуссии между депутатами Анна Замазеева предоставила слово военным и представителям подразделений теробороны, волонтерам.

Ветеран российско-украинской войны, начальник отдела Министерства ветеранов в Николаевской области Владимир Закалюжный обратился к депутатам с просьбой поддержать программу. Он отметил, что находится в теробороне с 2019 года и денег на обеспечение подразделений, проведение учений не хватает.

После его выступления депутаты поддержали повестку — «за» проголосовали 35 человек.

Напомним, Николаевская облгосадминистрация предложила на сегодняшней сессии облсовета принять целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.

Текущие расходы по программе составят 700 тысяч гривен, 1,3 миллиона гривен — капитальные, это учебные сборы, техническое обеспечение и оборудование рабочих мест.

В Украине только 13 областных советов на сессиях утвердили целевые программы поддержки территориальной обороны, Николаевская область находится в числе 11 регионов, где данный вопрос не поднимали.