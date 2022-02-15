Депутат Николевского областного совета Владимир Фроленко предложил выделить из бюджета области 2 миллиона гривен на помощь онкобольным детям.

Такое предложение он озвучил во время заседания комиссии областного совета по вопросам бюджета 15 февраля.

В частности, депутат предложил рассмотреть на сессии вопрос о изменениях и дополнениях к областной Программе развития и поддержки учреждений здравоохранения на 2020 – 2022 годы, а также вопрос о предоставлении жителям области медуслуг сверх объема, который предусмотрен программой государственных гарантий.

— Сегодня по всему миру отмечают Международный день онкобольного ребенка. Я предлагаю коллегам присоединиться и принять решение по обеспечению мероприятий по обследованию и лечению детей с онкологической патологией, в том числе приобретение медицинских препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования. Предусмотреть в проекте решения областного совета внесение изменений в областной бюджет на 2022 год и выделить 2 миллиона гривен на эту программу. Символично было бы принять это решение именно сегодня, 15 февраля, – сказал Владимир Фроленко.

В результате члены комиссии областного совета по вопросам бюджета единогласно поддержали данное предложение.

Международный день онкобольного ребенка отмечают 15 февраля. В этот день необходимо напоминать обществу о том, что детский рак – это проблема каждого; о том, что детский рак можно вылечить; о том, что дети имеют право на своевременное и лучшее лечение и уход. Детская онкология является одной из острейших проблем современного мира. По данным ВОЗ, ежегодно почти у 300 тысяч детей до 19 лет диагностируют рак. Согласно официальной статистике, в Украине такой диагноз ежегодно получает около тысячи детей до 17 лет, а для 312 детей в возрасте до 19 лет в 2017 году онкологические заболевания стали причиной смерти.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета поддержали передачу здания и имущества бывшего санатория «Дубки» областной детской клинической больнице для реабилитации онкобольных детей и детей, переболевших коронавирусом.