В Украине только 13 областных советов на сессиях утвердили целевые программы поддержки территориальной обороны, Николаевская область находится в числе 11 регионов, где данный вопрос не поднимали.

Об этом сообщают НикВести.

В частности, областные программы по теробороне уже приняты в следующих областях: Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Винницкой, Львовской, Черкасской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой.

Местные депутаты присмотрели на эти цели средства в диапазоне от 1,26 миллионов гривен (Ивано-Франковская область) до 10 миллионов гривен (Черниговская область). Для финансирования программы вносились изменения в областные бюджеты.

Как правило, к приоритетным направлениям деятельности в программах относят:

— Обеспечение доставки мобилизационных ресурсов (человеческих и транспортных) в пункты сбора военных комиссариатов и пункты приема воинских частей

— Подготовка и проведение учений и тренировок штабов зоны и районов территориальной обороны

— Подготовка учебных мест, приобретение снаряжения, вещевого имущества и обеспечение питанием личного состава подразделений территориальной обороны

— Определение мест дислокаций подразделений территориальной обороны и ремонт их оборудования

Отметим, что подобную целевую программу Николаевский областной совета намерен принять завтра, 15 февраля.

Сегодня также глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Также появилась информация, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

В Белом доме считают, что вторжение РФ в Украину может начаться до завершения зимней Олимпиады в Пекине.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.