Глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская потребовала, чтобы мэр Николаева Александр Сенкевич немедленно созвал сессию по вопросу финансирования Сил территориальной обороны на завтра, 16 февраля.

Об этом на написала на своей странице в Facebook.

В случае, если сессия не будет созвана, Татьяна Домбровская также потребовала опубликовать список депутатов горсовета, из-за которых она не состоялась.

— Я требую от мэра Николаева либо немедленно подписать распоряжение о созыве на завтра внеочередного пленарного заседания сессии городского совета, либо опубликовать список депутатов, которые отказались на ней присутствовать, чтобы избиратели видели гражданскую позицию каждого из них, независимо от членства во фракции, — написала Татьяна Домбровская.

Ранее глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском городском совете Елена Киселева сообщила, что из-за отсутствия кворума запланированная на 16 февраля внеочередная сессия Николаевского городского совета, на которой планировалось рассмотреть вопрос финансирования Сил территориальной обороны, не состоится.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета приняли целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.

Отметим, в Украине только 13 областных советов на сессиях утвердили целевые программы поддержки территориальной обороны.