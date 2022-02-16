Народных депутатов из фракции «Слуга народа» Александра Трухина и попавшегося на взятке Сергея Кузьминых исключат из фракции на следующей неделе, заявил в кулуарах парламента глава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.
— Сейчас другие приоритеты и мы это сделаем обязательно. Если мы сделаем следующую неделю пленарной — думаю, вероятнее всего, в среду. А если следующий не будет пленарным, то сделаем на через неделю на пленарном, — сказал Давид Арахамия.
Напомним, 1 февраля журналисты опубликовали видео из нагрудной полицейской камеры по результатам ДТП 23 августа 2021 года с участием народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Трухина.
На видео депутат просит полицейских «тихо отпустить в лес», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. После публикации видеозаписи в ГБР заявили, что у следствия не было опубликованное журналистами видео.
Напомним, в сентябре прошлого года исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал в интервью «Интерфакс-Украина» говорил, что следствие на тот момент еще не установило, был ли народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин за рулем автомобиля во время аварии 23 августа на Бориспольской трассе.
Народных депутатов из фракции «Слуга народа» Александра Трухина и попавшегося на взятке Сергея Кузьминых исключат из фракции на следующей неделе, заявил в кулуарах парламента глава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.
— Сейчас другие приоритеты и мы это сделаем обязательно. Если мы сделаем следующую неделю пленарной — думаю, вероятнее всего, в среду. А если следующий не будет пленарным, то сделаем на через неделю на пленарном, — сказал Давид Арахамия.
Напомним, 1 февраля журналисты опубликовали видео из нагрудной полицейской камеры по результатам ДТП 23 августа 2021 года с участием народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Трухина.
На видео депутат просит полицейских «тихо отпустить в лес», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. После публикации видеозаписи в ГБР заявили, что у следствия не было опубликованное журналистами видео.
Напомним, в сентябре прошлого года исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал в интервью «Интерфакс-Украина» говорил, что следствие на тот момент еще не установило, был ли народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин за рулем автомобиля во время аварии 23 августа на Бориспольской трассе.