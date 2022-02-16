Народных депутатов из фракции «Слуга народа» Александра Трухина и попавшегося на взятке Сергея Кузьминых исключат из фракции на следующей неделе, заявил в кулуарах парламента глава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.

— Сейчас другие приоритеты и мы это сделаем обязательно. Если мы сделаем следующую неделю пленарной — думаю, вероятнее всего, в среду. А если следующий не будет пленарным, то сделаем на через неделю на пленарном, — сказал Давид Арахамия.

Напомним, 1 февраля журналисты опубликовали видео из нагрудной полицейской камеры по результатам ДТП 23 августа 2021 года с участием народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Трухина.

На видео депутат просит полицейских «тихо отпустить в лес», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. После публикации видеозаписи в ГБР заявили, что у следствия не было опубликованное журналистами видео.

Напомним, в сентябре прошлого года исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал в интервью «Интерфакс-Украина» говорил, что следствие на тот момент еще не установило, был ли народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин за рулем автомобиля во время аварии 23 августа на Бориспольской трассе.