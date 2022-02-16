Мэр Николаева Александр Сенкевич подписал документ о назначении нового и.о. директора Департамента ЖКХ — им экс-директор КП в Мариуполе Дмитрий Мирошниченко.

Об этом новоназначенный руководитель сказал в комментарии Шиповнику.

Дмитрий Мирошниченко сообщил, что первым заместителем директора ведомства его официально назначили 15 февраля, а с 16 февраля он стал и.о. директора департамента.

— Сейчас у меня испытательный срок, а дальше все будет зависеть от результатов работы. Срок мы пока не оговаривали, но я думаю, что в той ситуации, которая сейчас происходит в Николаеве и вообще в стране говорить о каких-то сроках тяжело. Каждый день все меняется — и политическая обстановка, и различные напряженные новости вносят свои корректировки в жизнь, поэтому о сроках пока не говорим, — поделился мнением Дмитрий Мирошниченко.

Напомним, Александр Сенкевич также заявил, что у заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Дмитрия Мирошниченко есть амбиции стать вице-мэром.

Отметим, что в прошлом году Николаевский городской голова Александр Сенкевич неоднократно заявлял, что хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.