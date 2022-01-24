Дмитрий Мирошниченко

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что у будущего заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета мариупольца Дмитрия Мирошниченко есть амбиции стать вице-мэром.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал в комментарии «Шиповнику».

Как известно, в октябре городской голова анонсировал начало поиска новых сотрудников на разные позиции в мэрию Николаева, среди которых главные специалисты, начальники управлений, директора департаментов и даже заместители городского головы. Резюме на замещение вакантной должности подал, среди прочего, мариуполец Дмитрий Мирошниченко.

— Есть некоторые хорошие резюме (которые прислали в мэрию, — ред.). В частности, от человека, которого я хочу поставить на должность замдиректора департамента ЖКХ Дмитрия Мирошниченко — мы получили от него резюме точно так же. У него есть амбиции стать заместителем городского головы. Амбиции — это хорошо, будем смотреть как он покажет свою работу, — сказал городской голова.

Напомним, что первым заместителем директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета — исполняющим обязанности руководителя планируют назначить мариупольца Дмитрия Мирошниченко, который ранее возглавлял местное теплоснабжающее предприятие.

А на должность директора коммунального предприятия «Николаевские парки» претендуетмариуполец Дмитрий Чучмай. До апреля прошлого года он возглавлял «Мариупольавтодор» и был уволен после служебного расследования. До апреля 2021 года он возглавлял коммунальное предприятие «Мариупольавтодор». Как писали местные СМИ, в марте мэр Мариуполя Вадим Бойченко отстранил его работы и инициировал служебное расследование. А уже через несколько дней он был уволен. Тогда в Мариупольском горсовете рассказали, что служебное расследование подтвердило коррупционные факты. Установлено, что на предприятии по сговору лиц завышались цены на асфальтобетонное покрытие и формировались неоформленные остатки. Дмитрий Чучмай и еще двое сотрудников предприятия были уволены, а материалы в отношении них переданы правоохранителям, писал сайт 0629.

Отметим, что в прошлом году Николаевский городской голова Александр Сенкевич неоднократно заявлял, что хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.