Первый заместитель главы Николаевского облсовета, депутат от «ОПЗЖ» Владимир Фроленко инициировал проведение финансовой проверки деятельности коммунального предприятия «Фармация».

Такое предложение он озвучил на совещании с действующим руководством предприятия в среду, 16 февраля, пишут НикВести.

Как сообщалось, на совещании стало известно, что областное коммунальное предприятие «Фармация» накопило 5 миллионов долга, сотрудники массово увольняются, а аптеки закрываются.

При этом выяснилось, что исполняющая обязанности директора областного коммунального предприятия «Фармация» Татьяна Дидан не заказывала аудит своего КП после того, как его покинула предыдущий руководитель Евгения Редькина.

— Меня волнует, почему уволился руководитель, почему уволился главный бухгалтер с этого предприятия, юрист. А вас это не смущает, — сказал Владимир Фроленко.

Он отметил, что областной совет ранее инициировал госаудит в центре лечения инфекционных заболеваний после увольнения Светланы Федоровой, а потому уместным было бы провести проверку и на КП «Фармация».

На это глава облсовета Анна Замазеева отметила, что провести аудит в «инфекционке» попросила и.о. директора больницы Ярослава Студзинская.

— Я не понимаю логики в управлении. Я хочу сказать, что в областной совет уже два месяца поступают письма о критическом состоянии на КП «Фармация». И эти письма поступают из разных районов области, — сказал замглавы облсовета.

Анна Замазеева поинтересовалась у сотрудников аппарата, правда ли, что письма поступают два месяца. Там ей ответили, что три последние недели письма точно приходили, после чего она предположила, что их могли адресовать лично Владимиру Фроленко, либо же она могла находиться в командировке или отпуске. На это Владимир Фроленко отметил, что письма адресовали на облсовет, а Анна Замазеева была на рабочем месте.

Также во время совещания депутат обратился к новой исполняющей обязанности директора КП Татьяне Дидан. По его словам, есть информация, что предприятие специально закрывало свои аптеки, чтобы «уступить» место частникам.

— Я вам хочу помочь, я не ваш враг. Вы сегодня новый человек, который пришел работать. Я прошу вас, вы для себя сделайте инвентаризацию всех аптек, товарооборота, финансового оборота. За последний год возьмите данные. Чтобы мы с вами посмотрели, какую аптеку сегодня действительно нужно закрыть, а какую оставить работать. Чтобы не получилось так, что люди нас с вами обвинят в том, что мы закрываем аптеку, а на ее базе открывается коммерческая аптека. В чем суть: сегодня говорят о том, что есть какие-то «договорняки» между «Фармацией» и частными аптеками. Чтобы те ушли с рынка и дали возможность работать частным аптекам. Я еще раз говорю — я за вас. Просто хочу понять, какой период это длилось. Почему я прошу, напишите письмо на областной совет, чтобы провести аудиторскую проверку, инвентаризацию. Я не хочу, чтобы в будущем пострадали вы, — сказал Владимир Фроленко.

Отметим, что в конце ноября 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Заслуженный работник фармации Украины» на то время директору николаевского КП «Фармация» Евгении Редькиной.

В декабре у нее закончился контракт, который продлевать не стали. С 29 декабря 2021 года исполняет обязанности директора КП «Фармация» Татьяна Дидан.