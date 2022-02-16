Тактическая авиация Воздушных сил в рамках учений «Метель-2022» отработала удары по танковым колоннам условного противника.

В том числе с применение ракет и авиационных бомб, сообщается в Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что в рамках командно-штабных учений «Метель-2022» на полигоне Повурск в Волынской области была задействована тактическая авиация.

В частности, истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно как минимум с трех аэродромов нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам бронетехники и живой силе условного противника. Использовались авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых ракет до боеприпасов весом 500 килограмм.

Напомним, украинские военные отрабатывают свои навыки по защите государства во время учений «Метель-2022», которые проходят в разных регионах Украины.

Напомним, высокопоставленные офицеры РФ убеждены, что тактическим группам российской армии не под силу взять столицу Украины, причем речь идет о любых сроках.

Оборонные силы Финляндии повысили уровень внутренней готовности на фоне угрозы военного вторжения РФ в Украину.