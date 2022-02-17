Американские власти считают, что угроза новой российской агрессии по отношению к Украине сохраняется, и это может произойти в ближайшие дни или недели и для этого Кремль не только продолжает накапливать силы недалеко от украинских границ, но и фабрикует ряд лживых сообщений в медиа, которые могут использовать в качестве повода к вторжению.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс на брифинге.

— Они могут включать заявления об украинских военных действиях на Донбассе, ложные заявления о действиях США или НАТО на земле или на море, или в воздухе, даже заявления о вторжении со стороны Украины или НАТО на российские территории. Мы особенно обеспокоены тем, что президент Путин и другие российские чиновники продолжают вспоминать — цитата — «геноцид на Донбассе». Ни один из этих упреков не подкреплен правдой, — подчеркнул Нед Прайс.

Большинство заявления являются откровенной ложью.

— Это не останавливает россиян от продвижения таких обвинений, включая сообщения о безымянных братских могилах с гражданским населением, которых, как они обвиняют, убили украинские военные, или заявления, что США и Украина разрабатывают биологическое или химическое оружие для дальнейшего использования на контролируемых Россией территориях, или что Запад «снабжает террористов для убийства местных жителей». Эти обвинения — совершенно, полностью ложны, — подчеркнул представитель Госдепа.

Как сообщалось, Нед Прайс также заявил, что Россия продолжает стягивать войска к границе Украины. США не видят признаков деэскалации.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтеберг заявлял, что в альянсе не заметили признаков отвода войск от Украины, обещанного Россией.