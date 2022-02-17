Российские боеприпасы, завезенные на территорию Беларуси во время учений, будут оставлены на территории республики.

Александр Лукашенко заявил об этом на полигоне, де проходят учения, пишет Белта.

Кроме того, он рассказал, что в пятницу и субботу будет находиться с визитом в России. Учения в эти дни будут еще продолжаться.

Александр Лукашенко заявил, что 18 февраля обсудит с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск.

— Как мы примем завтра решение, так и будет, — сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось, Нед Прайс также заявил, что Россия продолжает стягивать войска к границе Украины. США не видят признаков деэскалации.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтеберг заявлял, что в альянсе не заметили признаков отвода войск от Украины, обещанного Россией.