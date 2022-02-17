Лондонский объединенный военный комитет по страхованию морских военных рисков включил украинские и российские воды в Черное и Азовское море в список зон военных рисков, терроризма и пиратства.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на информацию страховой ассоциации Lloyds Market Association и главу морского и авиационного отдела LMA Нила Робертса.

Список опасных водных районов, согласно документу, обновили 15 февраля. Вероятно, на фоне угрозы вторжения РФ на территорию Украины. Отныне украинские и российские участки Черного и Азовского морей вошли в районы, где есть «война, пиратство, терроризм и связанная с ними опасность».

Также в этом списке уже были Пакистан, Иран, Израиль, Саудовская Аравия, Сомали, Того, Нигерия и другие страны.

Напомним, спутники зафиксировали, что белорусские военные перекинули понтонный мост через Припять в непосредственной близости от границы Украины. Команда расследователей в сфере военных конфликтов Conflict Intelligence Team предположила, что его могут использовать для атаки на Украину.