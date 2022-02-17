Власти Словакии приняли решение об отправке в Украину нескольких систем для разминирования и медицинских материалов на 1,7 миллиона евро.

Об этом сообщает The Slovak Spectator.

Министр иностранных дел Иван Корчок заявил, что системы для разминирования следует рассматривать как оборонительные устройства, которые помогут сохранить жизнь мирным жителям.

— Я рассматриваю это (помощь — прим.) как часть огромных дипломатических усилий, в которых самая высокая цель – достичь политического и дипломатического снижения напряжения, за которым мы наблюдаем в течение нескольких недель, — сказал Иван Корчок.

В рамках гуманитарной помощи Минобороны Словакии обеспечит доставку систем разминирования и медицинских материалов в Украину.

Согласно утвержденному правительством документу, доставка будет осуществляться либо непосредственно соответствующим получателям гуманитарной помощи, либо через механизмы доставки гуманитарной помощи, созданные в Европейском Союзе или НАТО.

Сегодня в Станице Луганской боевики обстреляли детсад.

Ранее сообщалось, что глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, у РФ есть на месте достаточно военной силы.