Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров заявил, что первый транш из государственного бюджета на ремонт Дома офицеров флота может поступить уже в апреле 2022 года.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Мы работаем над этим вопросом. Будем подавать все необходимые документы, чтобы в апреле на конкурсе получить хотя бы первый транш. Нам сейчас необходимо получить деньги на проектно-сметную документацию. Мы заложили в областной бюджет – считаем, что и город точно также сделает – общими усилиями мы наше культурное наследие запроектируем на реставрационные работы и дальше будем получать необходимые деньги. Это очень амбициозный и дорогой проект, но это надо делать. У нас не так много объектов, которые находятся в таком ужасном состоянии, – сказал Юрий Гранатуров.

Он также рассказал, что на сегодняшний день депутаты областного совета выделили деньги на разработку проекта реконструкции ДОФа – аналогичное решение должен принять и городской совет.

— Областной совет уже выделил и проголосовал в этом бюджете деньги, город тоже сделает это. Были переговоры у Виталия Кима с Александром Сенкевичем – он нормально к этой ситуации относится, – добавил Юрий Гранатуров.

Ранее советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев рассказал, что акустические возможности Дома офицеров флота позволяют разместить там филармонию.

Напомним, что 22 декабря 2021 года глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что коллективы областной филармонии разместят в Доме офицеров флота, а проектно-сметную документацию закончат уже до апреля 2022 года. Стоимость реставрации ДОФа, по его словам, пока составляет 250-450 миллионов — окончательная цена будет зависеть от того, что именно захотят сделать на этом объекте.

Кроме этого, народный депутат Украины Александр Пасичный заявил о намерении добиться включения ДОФа и астрономической обсерватории в Николаеве в перечень объектов «Большой реставрации».

В то же время, планы включить в программу «Большая реставрация» Дом офицеров флота озвучивались и ранее. Журналист Олег Деренюга напомнил, что в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить ДОФ в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии. Однако в марте 2021 года НикВести писали, что ДОФ не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.

На сегодняшний день в перечень объектов по Николаевской области, которые будут реконструированы по программе «Большая реставрация», включён только один объект – Николаевский художественный русский драматический театр.