Бюро экономической безопасности объявило конкурсы на должности начальников территориальных управлений в 23 регионах Украины, в том числе и Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Объявление о вакансии начальника николаевского управления уже разместили на портале вакансий Нацагентства по вопросам госслужбы. Прием заявок от кандидатов будет длиться до 26 февраля.

Среди требований к соискателям:

высшее образование (не ниже магистра);

опыт работы на госслужбе (категории «Б» или «В») или в органах местного самоуправления, на руководящих постах в организациях в сфере противодействия экономическим правонарушениям не менее двух лет;

свободное владение государственным языком.

Начальник Территориального управления БЭБ в Николаевской области будет заниматься:

выявлением зон рисков в сфере экономики методом анализа данных;

оценкой рисков и угроз экономической безопасности государства, наработкой способов их минимизации и устранения;

предоставлением предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечением экономической безопасности государства;

сбором и анализом информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определением способов предотвращения их возникновения в будущем;

планированием мер в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к подследственности БЭБ на территории Николаевской области;

выявлением и расследованием правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи Николаевской области;

составлением аналитических выводов и рекомендаций для госорганов и органов местного самоуправления с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

БЭБ указало и уровень заработной платы начальника теруправления — 33 тысячи 600 гривен. Размер зарплат одинаков для всех руководителей региональных подразделений.

Напомним, 22 марта президент Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года. В августе БЭБ возглавил экс-руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Бюро экономической безопасности — теперь единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

Ранее сообщалось, что николаевский общественный активист Денис Жело стал членом Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Как сообщалось, Совет общественного контроля при БЭБ является постоянно действующим коллегиальным органом, который создается для осуществления общественного контроля за деятельностью БЭБ, а также для налаживания эффективного взаимодействия с общественностью.

В частности Совет:

заслушивает информацию о деятельности, выполнении планов и задач БЭБ;

рассматривает отчеты БЭБ и в течение 45 календарных дней со дня их получения и утверждает свое заключение по ним;

организовует публичные мероприятия о деятельности БЭБ;

избирает из своего состава не более 3 представителей, входящих в состав конкурсных комиссий БЭБ, с соблюдением принципа представительства женщин и мужчин.

Такой совет формируется на основе открытого и прозрачного конкурса в составе 15 человек сроком на 2 года.