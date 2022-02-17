Бюро экономической безопасности объявило конкурсы на должности начальников территориальных управлений в 23 регионах Украины, в том числе и Николаевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Объявление о вакансии начальника николаевского управления уже разместили на портале вакансий Нацагентства по вопросам госслужбы. Прием заявок от кандидатов будет длиться до 26 февраля.
Среди требований к соискателям:
Начальник Территориального управления БЭБ в Николаевской области будет заниматься:
БЭБ указало и уровень заработной платы начальника теруправления — 33 тысячи 600 гривен. Размер зарплат одинаков для всех руководителей региональных подразделений.
Напомним, 22 марта президент Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года. В августе БЭБ возглавил экс-руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.
Бюро экономической безопасности — теперь единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
Ранее сообщалось, что николаевский общественный активист Денис Жело стал членом Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).
Как сообщалось, Совет общественного контроля при БЭБ является постоянно действующим коллегиальным органом, который создается для осуществления общественного контроля за деятельностью БЭБ, а также для налаживания эффективного взаимодействия с общественностью.
В частности Совет:
Такой совет формируется на основе открытого и прозрачного конкурса в составе 15 человек сроком на 2 года.
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Бюро экономической безопасности объявило конкурсы на должности начальников территориальных управлений в 23 регионах Украины, в том числе и Николаевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Объявление о вакансии начальника николаевского управления уже разместили на портале вакансий Нацагентства по вопросам госслужбы. Прием заявок от кандидатов будет длиться до 26 февраля.
Среди требований к соискателям:
Начальник Территориального управления БЭБ в Николаевской области будет заниматься:
БЭБ указало и уровень заработной платы начальника теруправления — 33 тысячи 600 гривен. Размер зарплат одинаков для всех руководителей региональных подразделений.
Напомним, 22 марта президент Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года. В августе БЭБ возглавил экс-руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.
Бюро экономической безопасности — теперь единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
Ранее сообщалось, что николаевский общественный активист Денис Жело стал членом Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).
Как сообщалось, Совет общественного контроля при БЭБ является постоянно действующим коллегиальным органом, который создается для осуществления общественного контроля за деятельностью БЭБ, а также для налаживания эффективного взаимодействия с общественностью.
В частности Совет:
Такой совет формируется на основе открытого и прозрачного конкурса в составе 15 человек сроком на 2 года.