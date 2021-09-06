Денис Жело, фото из Facebook

Николаевский общественный активист Денис Жело участвует в выборах членов нового Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Кабинета министров Украины.

Дениса Жело в совет делегировала общественная организация «Профсоюзная организация Николаева «Сильные вместе».

В мотивационном письме Дениса Жело указывается, что последние 6 лет он проводит комплексную, систематическую и бескомпромиссную антикоррупционную деятельность.

«Помог многим николаевцам и их семьям. Неоднократно добивался справедливости, отстаивая права и интересы рядовых граждан. Имею видимые результаты в борьбе с коррупцией и бандитизмом», - написал Деннис Жело.

Он отметил, что у него есть план действий и команда для его реализации.

К своему мотивационному Денис Жело приложил отчет общественной организации «Профсоюзная организация Николаева «Сильные вместе», руководителей которой он является с 2014 года. В частности, он рассказал, что в конце 2019 года организация способствовала проведению антикоррупционной кадровой чистки в Николаевском управлении СБУ. После заявления Дениса Жело глава СБУ Иван Баканов назначил служебное расследование, в результате которого были уволены с занимаемых должностей 7 сотрудников СБУ, которые занимали ключевые должности в ведомстве.

Также благодаря общественникам стало известно о фактах систематического воровства имущества ГП Николаевский судостроительный завод (ранее завод имени 61 коммунара) при участии руководства завода, криминалитета и руководства отдела «К» УСБУ области. По данным фактам открыт ряд уголовных производства, а директор завода Федор Петров был уволен.

Общественная организация оказала юридическую и информационную поддержку жителям Константиновской общины Новоодесского района в отстаивании их законных прав в вопросе создания ОТГ с центром в Константиновке. С помощью нардепов Игоря Копытина и Максима Дырдина удалось отстоять выбор жителей общины.

С помощью представителей организации были выявлены наркопритоны, нелегальные бойни и незаконные АЗС.

Также представители организации «Сильные вместе» вскрыла дорожные махинации экс-нардепа Александра Жолобецкого: фирма, которую он лоббировал, осуществляла работы с многочисленными нарушениями технологии, укладывая асфальт в снег и дождь. По данному факту открыто уголовное производство.

Отметим, что до недавнего времени Денис Жело был советников главы Николаевской ОГА Виталия Кима по борьбе с коррупцией, однако уволился из-за конфликта с народным депутатом от «Слуги народа» Давидом Арахамией.

18 августа Кабмин на своем заседании утвердил Положение о Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Согласно положению о Совете общественного контроля при БЭБ, которое обнародовал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, этот Совет является постоянно действующим коллегиальным органом, который создается в соответствии с ЗУ об БЭБ для осуществления общественного контроля за деятельностью БЭБ.

А также - для налаживания эффективного взаимодействия с общественностью и осуществления других полномочий, определенных законодательством.

В частности, определяется, что этот Совет:

заслушивает информацию о деятельности, выполнении планов и задач БЭБ;

рассматривает отчеты БЭБ и в течение 45 календарных дней со дня их получения и утверждает свое заключение по ним;

организовует публичные мероприятия о деятельности БЭБ;

избирает из своего состава не более 3 представителей, входящих в состав конкурсных комиссий БЭБ, с соблюдением принципа представительства женщин и мужчин.

Такой совет формируется на основе открытого и прозрачного конкурса в составе 15 человек сроком на 2 года.

Персональный состав этого Совета утверждает директор БЭБ.