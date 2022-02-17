Александр Лукашенко готов размесить на территории Беларуси «ядерное» и «сверхядерное» оружие.

Это произойдет в случае определенных шагов со стороны «противников», пишет Белта.

— В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию, — сказал Александр Лукашенко на полигоне во время совместных учений с Россией.

Но если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь «100 лет не нужно», добавил он.

Сегодня в Станице Луганской боевики обстреляли детсад.

Ранее сообщалось, что глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, у РФ есть на месте достаточно военной силы.